Смартфоны Huawei Nova 3i, Y6 (2018) и Y9 (2018) скоро обновятся до Android 9.0 Pie

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветились смартфоны Huawei Nova 3i, Y6 (2018) и Y9 (2018), работающие под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Стало быть, обновление этих смартфонов, работающих на Android Oreo, уже не за горами. Сами смартфоны довольно разные: бюджетная модель Y6 (2018) с каталожным номером ATU-L22, работает на бюджетном процессоре п Qualcomm Snapdragon 425, а более продвинутые Y9 (2018) и Nova 3i основаны на фирменных однокристальных системах Huawei – Kirin 659 и Kirin 710 соответственно.