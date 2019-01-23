Смартфоны Huawei P10 и Honor 9 получили прошивку EMUI 9.0.1

Компания Huawei начала распространение обновления прошивки EMUI 9.0.1 для смартфонов Huawei P10 и Honor 9, выпущенных в 2017 году. Сначала прошивку получат китайские пользователи, а чуть позже обновление затронет и другие страны. EMUI 9.0.1 несет в себе обновленный пользовательский интерфейс, новую систему навигации на базе жестов, измененное меню настроек, новые системные звуки, а также январский патч системы безопасности операционной системы Android.

Напомним, что представленный в марте прошлого года Huawei P10 оснащается цельнометаллическим корпусом, 5,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Kirin 960, двойной (20 Мп + 12 Мп) основной камерой, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, стереодинамиками и аккумулятором на 3200 мАч с быстрой зарядкой Super Charge.