Смартфоны Huawei P20, P20 Pro и Mate 10 Pro обновились до Android 9.0 Pie

Компания Huawei объявила о том, что смартфоны Huawei P20, P20 Pro и Mate 10 Pro начали получать глобальную версию оболочки EMUI 9.0 на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Это случилось через два месяца после старта бета-тестирования.

Напомним, что представленный в конце прошлого года смартфон Huawei Mate 10 Pro оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), сдвоенной камерой Leica с датчиками разрешением 12 Мп (RGB) и 20 Мп (монохромный) с максимальной диафрагмой F/1,6, 8 Мп фронтальной камерой, фирменным чипсетом Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4000 мАч, аудиоразъемом 3,5 мм и защитой по стандарту IP67.