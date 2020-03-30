Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro официально представлены

Компания официально представила смартфоны Huawei P40 и P40 Pro. Продажи смартфонов начнуться с 7 апреля, в России модели появятся с 10 апреля.

Смартфоны получили поддержку сети 5G, новый восьмиядерный процессор Kirin 990 с низким энергопотреблением. Смартфоны получили улучшенную камеру (на модели P40 Pro установлена пента-камера) и более широкий спектр приложений. Экран P40 имеет дисплей 6,1 дюймов, а версия P40 Pro 6,58 дюймов.

Сенсор в смартфонах получает больше света, что приводит к улучшению качества изображения.