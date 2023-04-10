Смартфоны Meizu 17 и Meizu 18 получат Flyme 10

Компания Meizu объявила, что уже в конце апреля пользователи смартфонов Meizu 17, Meizu 17 Pro, Meizu 18, Meizu 18 Pro, Meizu 18s и Meizu 18s Pro смогут принять участие в бета-тестировании фирменной прошивки Flyme 10. В Китае уже стартовал прием заявок от потенциальных участников тестирования.

Напомним, что выпущенный почти три года назад Meizu 17 оснащается 6,6-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и быстрым подэкранным дактилоскопом, врезанной в дисплей 20 Мп фронтальной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 865 5G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 12 Мп, 5 Мп и 8 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, а также модулем NFC.