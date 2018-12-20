Смартфоны Motorola Moto G7 засветились на рендерах

В сеть утекли изображения четырех смартфонов линейки Motorola Moto G7, которые еще не были представлены официально. Речь идет о моделях Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Plus и Moto G7 Power. Надо заметить, что рендеры подтверждают утечку, которую публиковал инсайдер OnLeaks еще два месяца назад. Судя по всему, модели G7 и G7 Plus оснастят современным дизайном с каплевидным вырезом, а две другие получат более массивные «чёлки». Спецификации и дата анонса смартфонов по-прежнему держатся в секрете, однако предыдущее поколение было выпущено в апреле этого года.