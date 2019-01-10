Смартфоны Motorola P40 и Moto Z4 Play засветились на качественных рендерах

Сетевые источники поделились рендерами смартфонов Motorola P40 и Moto Z4 Play, которые запечатлены в защитных чехлах. Motorola P40 прочат платформу Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, 6,2 дюймовый дисплей, сдвоенную основную камеру на 48-Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 12-Мп, а также аккумулятор на 4132 мАч. Moto Z4 Play должен получить 6,2-дюймовый экран, процессор Sanpdargon 660 или 675, разъем 3,5 мм для наушников, разъем USB-C и поддержку модулей Moto Mods. Официальная презентация смартфонов ожидается в ближайшие недели.