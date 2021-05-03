Смартфоны OPPO Reno6 выпустят в этом месяце

Сетевые источники поделились подробностями о серии смартфонов OPPO Reno6, презентация которых ожидается 22 мая. Итак, в линейку войдут три модели. Стандартному Reno6 прочат 90-Гц экран и восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G. Более продвинутый Reno6 Pro получит 90-Гц дисплей, платформу Qualcomm Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G. Наконец, Reno6 Pro+ оснастят топовым чипсетом Snapdragon 888, частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G, а также экраном с частотой обновления 120 Гц. Все три смартфона также получат батарею на 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной зарядки на 30 Вт.

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