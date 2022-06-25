Смартфоны Oneplus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro, 9RT начинают тестировать бета-версию ColorOS 12 на базе Android 12

Oneplus подтвердила запуск бета-программы ColorOS 12 на базе Android 12 для премиальных смартфонов 2019 года. В их число входят модели: Oneplus 7, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7T и Oneplus 7T Pro и Oneplus 9RT. Напомним, что компания Oneplus перешла на ColorOS для своих смартфонов в Китае в 2021 году, отказавшись от разработки HydrogenOS. На мировых рынках смартфоны компании теперь загружают новую версию OxygenOS на базе ColorOS.

Стоит отметить, что ColorOS 12 доступна только для китайских вариантов вышеупомянутых смартфонов. Для глобальных вариантов компания начнет выпуск открытого бета- тестирования OxygenOS 12 в ближайшие дни. Android 12 — это третье крупное обновление программного обеспечения для серии Oneplus 7, второе крупное системное обновление для серии Oneplus 7T и первое обновление Android для Oneplus 9RT.