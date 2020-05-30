Смартфоны Realme 5 и Realme 5s обновили до Android 10

Компания Realme выпустила обновление до Android 10 для своих бестселлеров Realme 5 и Realme 5s. Апдейт привносит новый интерфейс Realme UI, функцию концентрации внимания Focus Mode, новую жестовую навигацию с полной поддержкой горизонтального режима и множество других нововведений.

Напомним, что Realme 5 оснащается 6,5 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 665, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 12, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 10 Вт, а также модулем NFC для бесконтактных платежей, которого нет в версиях для других стран.