Смартфоны Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6i вышли в России

Бренд Realme дал старт российским продажам смартфонов Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6i, которые дебютировали в Китае два месяца назад. До 2 июня новинки будут продаваться со скидкой: Realme 6i будет доступен по цене в 14 990 рублей, Realme 6 – 17 990 рублей в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а вариант с 6 ГБ ОЗУ обойдется в 19 990 рублей. Что до Realme 6 Pro, то он предлагается за 21 990 рублей.

Напомним, что бюджетный Realme 6i оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной системой MediaTek Helio G80, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с четырьмя модулями, главный из которых получил датчик изображения разрешением 48 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп. Что до Realme 6, то его главной особенностью стал дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Комментарии и отзывы Realme 6
Обзоры:
Предварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорогоПредварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорого
Лучший смартфон Samsung в 2020 году. Samsung Galaxy A51 64GBЛучший смартфон Samsung в 2020 году. Samsung Galaxy A51 64GB
Обзор плюсов и минусов Honor 20 Pro. Лучший камерофон за свои деньгиОбзор плюсов и минусов Honor 20 Pro. Лучший камерофон за свои деньги
Новости:
Лучший чехол для Huawei P30

При разработке современных флагманских смартфонов многие производители идут на разного рода уступки, дабы...
Смартфон iPhone XR подешевел в Китае

Китайская платформа JD.com снизила цены на все еще очень популярный смартфон iPhone XR, который вышел в 2...
Huawei P40 Lite 5G получит квадрокамеру на 64 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei P40 Lite 5G, выход которого ожидается в бли...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работуОбзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54
Realme Buds Air Neo работают 17 часов на...
Realme Buds Air Neo работают 17 часов наУже достаточно давно пользователи привыкли к тому, что беспроводные наушники перестали быть чем-то неверо...
Вышел новый патч для World of Warcraft S...
Вышел новый патч для World of Warcraft SНа официальном сайте разработчика Blizzard появился новый патч версии 9.0 для игры World of Warcraft Shad...
Фотокамера Nikon D6 оценена в 6500 долла...
Фотокамера Nikon D6 оценена в 6500 доллаКомпания Nikon объявила о том, что представленная в феврале этого года профессиональная зеркальная фотока...
Обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad X и...
Обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad X иКомпания Lenovo представила обновленные ноутбуки ThinkPad X и L, которые будут построены на процессорах A...
Huawei MatePad попал на фото...
Huawei MatePad попал на фотоНа просторах интернета появились достаточно качественные фотографии нового планшета Huawei MatePad, котор...
Компания Diamond Multimedia выпустила бе...
Компания Diamond Multimedia выпустила беПоставщик графического оборудования компания Diamond Multimedia, выпустила беспроводной HDMI-комплект Dia...
Смартфон Samsung Galaxy A71 5G оснастят ...
Смартфон Samsung Galaxy A71 5G оснастят В базе данных TENAA обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A71 5G, который должны анонсировать ...
Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеор...
Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорСегодня в центре внимания недорогой видеорегистратор LEXAND LR18 DUAL с поддержкой двухканальной съемки и...
Fortnite добавляет новые скины персонаже...
Fortnite добавляет новые скины персонажеРазработчики Fortnite добавили три новых скина из комиксов X-Force. Это Домино, Кэйбл и Псайлок. Скины уж...
Игровой смартфон Black Shark 3 полностью...
Игровой смартфон Black Shark 3 полностьюВьетнамский интернет-магазин рассекретил спецификации геймерского смартфона Black Shark 3, официальный де...
Pringles запускает новое интерактивное ш...
Pringles запускает новое интерактивное шPringles всерьез решила заняться геймингом: несколько недель назад было представлено игровое кресло с роб...
Пиратский симулятор Sea of ​​Thieves поя...
Пиратский симулятор Sea of ​​Thieves пояMicrosoft усиленно продвигает свои игры, добавляя их в библиотеку Steam. Видеоигра Sea of ​​Thieves попол...
Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54
Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантиейОбзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стеклаОбзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стекла
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor