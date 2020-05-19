Смартфоны Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6i вышли в России

Бренд Realme дал старт российским продажам смартфонов Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6i, которые дебютировали в Китае два месяца назад. До 2 июня новинки будут продаваться со скидкой: Realme 6i будет доступен по цене в 14 990 рублей, Realme 6 – 17 990 рублей в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а вариант с 6 ГБ ОЗУ обойдется в 19 990 рублей. Что до Realme 6 Pro, то он предлагается за 21 990 рублей.

Напомним, что бюджетный Realme 6i оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной системой MediaTek Helio G80, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с четырьмя модулями, главный из которых получил датчик изображения разрешением 48 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп. Что до Realme 6, то его главной особенностью стал дисплей с частотой обновления 90 Гц.