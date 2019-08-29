Смартфоны Redmi K30 и Redmi K30 Pro выпустят в 2020 году

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что смартфоны Redmi K30 и Redmi K30 Pro уже находятся в разработке и будут представлены в ближайшее время. Сегодня вице-президент компании Xiaomi и руководитель Redmi Лу Вейбинг заявил, что данные модели не выйдут в этом календарном году. Также Вейбинг добавил, что оба смартфона будут поддерживать сети 5G. Что любопытно, это заявление было сделано во время официальной презентации Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые явно станут самыми продаваемыми устройствами китайского бренда в ближайшие месяцы.