Смартфоны Redmi Note 10 представят 10 марта

Индийский Amazon рассекретил дату выхода смартфонов Redmi Note 10 – презентация состоится 10 марта. В линейку войдут Redmi Note 10 5G, Note 10 4G, Note 10 Pro 5G и Note 10 Pro 4G. По предварительным данным, смартфоны получат платформы Snapdragon 735G и Snapdragon 750G, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп или 64 Мп, дисплеи с кадровой частотой 90 или 120 Гц, от 4 до 6 ГБ оперативной и от 64 ГБ до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор ёмкостью 5050 мАч. Ориентировочная цена грядущих новинок источниками пока не приводится.