Смартфоны Samsung Galaxy A30 и A50S получили обновление Android 10

Компания Samsung выпустила обновление до Android 10 с OneUI 2.0 для смартфона Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A50s.

Первыми Android 10 с фирменной оболочкой OneUI 2.0 получил смартфон Samsung Galaxy A50S. Обновление вышло с номер сборки A507FNXXU3BTB2. А уже через несколько часов обновляться начал смартфон Samsung Galaxy A30. Обновление для этого смартфона вышло с номером сборки A305FDDU4BTB3 весит 1,4 ГБ и содержит в себе патч безопасности февральского месяца.

Обновление распространяется волнами по воздуху всем пользователям смартфонов Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A50S.