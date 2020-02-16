Смартфоны Samsung Galaxy A30 и A50S получили обновление Android 10

2020-02-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy A30; [252]
Компания Samsung выпустила обновление до Android 10 с OneUI 2.0 для смартфона Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A50s.

Первыми Android 10 с фирменной оболочкой OneUI 2.0 получил смартфон Samsung Galaxy A50S. Обновление вышло с номер сборки A507FNXXU3BTB2. А уже через несколько часов обновляться начал смартфон Samsung Galaxy A30. Обновление для этого смартфона вышло с номером сборки A305FDDU4BTB3 весит 1,4 ГБ и содержит в себе патч безопасности февральского месяца.

Обновление распространяется волнами по воздуху всем пользователям смартфонов Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A50S.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A30
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor