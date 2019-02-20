Смартфоны Samsung Galaxy A50, A30 и A10

2019-02-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A50; [94]
Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал опубликовал фотографию со смартфонами Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10, которые еще не были представлены официально. Снимок не самого хорошего качества, однако он подтверждает главные особенности дизайна: дисплеи с каплевидным вырезом, небольшую рамку снизу и компоновку основной камеры. Как можно заметить, Galaxy A10 оснащается одинарной камерой, Galaxy A30 – сдвоенной, Samsung Galaxy A50 – тройной тыльной камерой. Также сегодня стало известно о том, что старшая модель выйдет в версии с поддержкой сотовых сетей 5G. Официальный анонс смартфонов состоится уже 28 февраля.


Комментарии:
GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm от Zotac...
GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm от ZotacZotac анонсировал видеокарту Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm, созданную для энтузиастов жидкостног...
Новинка Power Max P18K Pop...
Новинка Power Max P18K Popвысокой контрастностью. За производительность P18K Pop отвечает процессор MediaTek Helio P70 при поддержк...
Беспроводные наушники Focal Sphear Wirel...
Беспроводные наушники Focal Sphear WirelПроизводитель заявляет, что сферическая форма корпуса наушников позволила оптимизировать развесовку, что ...
Astell&Kern SP1000M Gold и его функции ...
Astell&Kern SP1000M Gold и его функции Модель SP1000M Gold поддерживает установку сторонних стриминговых сервисов для прослушивания музыки. Такж...
Новый планшет Samsung Galaxy Tab S5e...
Новый планшет Samsung Galaxy Tab S5eВ сочетании с клавиатурой (продается отдельно) и док-станцией Samsung DeX планшет превращается в удобный ...
16-дюймовый MacBook Pro 2019 показали на...
16-дюймовый MacBook Pro 2019 показали наПопулярный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал качественный рендер 16-дюймового ноутбука MacBook Pro 20...
Новая функция поиска автомобиля в прилож...
Новая функция поиска автомобиля в приложChevrolet добавила в свое мобильное приложение myChevrolet функцию «найти автомобиль», которая позволяет ...
Смартфон Nokia 6 обновили до Android 9 P...
Смартфон Nokia 6 обновили до Android 9 PКомпания HMD Global начала обновлять смартфон Nokia 6 до свежей версии операционной Android 9 Pie. Из сма...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Сравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камерыСравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камеры
Обзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PSTОбзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST
Обзор Intel Core i7-9700K. Тесты в играх, разгон, сравнение с AMD Ryzen 7 2700XОбзор Intel Core i7-9700K. Тесты в играх, разгон, сравнение с AMD Ryzen 7 2700X
Обзор BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Недорогие смартфоны с емкой батарейкойОбзор BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Недорогие смартфоны с емкой батарейкой
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForПроизводителям видеокарт приходится несладко в последнее время — новая линейка видеокарт стоит каких-то б...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою ф...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою фМне всегда нравились подобные игры тем, что они не требуют от вас отличной реакции или каких-то невероятн...
Компания Hobby World выпустила первый но...
Компания Hobby World выпустила первый ноЖурнал «Мир Фантастики», издающийся с 2003 года стал настолько популярен у населения нашей страны, что но...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastВ последнее время многие геймеры стали обращать внимание на компактные игровые корпуса. В этом есть опред...
Обзор Plane Mechanic Simulator. Ремонтир...
Обзор Plane Mechanic Simulator. РемонтирНужно понимать, что Plane Mechanic Simulator — довольно необычная игра, которая требует от вас определенн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabМногие привыкли к тому, что на рынке есть всего один достойный планшетный компьютер — iPad. У компании Ap...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолж...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолжЯ играл в Far Cry 5 и эта игра принесла мне массу удовольствия. Злодеи вызывали эмоции, их хотелось наказ...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. Кр...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. КрКомпактные камеры — довольно удобная вещь не только для путешествий, но и для любительской или профессион...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus Soun...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus SounСовременным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нас уже разбалова...
Mio представила многофункциональные виде...
Mio представила многофункциональные виде13 февраля в Москве прошла пресс-конференция компании Mio, на которой были показаны две новые модели виде...
Предварительный обзор Philips 326E8FJSB....
Предварительный обзор Philips 326E8FJSB.В последнее время на рынке появилось довольно много игровых мониторов или моделей для дизайнеров. Нужно п...
Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжение...
Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжениеМногие геймеры с большим нетерпением ждали Metro Exodus. Эту игру называют самой ожидаемой в году, фанаты...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor