Смартфоны Samsung Galaxy A50, A30 и A10

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал опубликовал фотографию со смартфонами Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10, которые еще не были представлены официально. Снимок не самого хорошего качества, однако он подтверждает главные особенности дизайна: дисплеи с каплевидным вырезом, небольшую рамку снизу и компоновку основной камеры. Как можно заметить, Galaxy A10 оснащается одинарной камерой, Galaxy A30 – сдвоенной, Samsung Galaxy A50 – тройной тыльной камерой. Также сегодня стало известно о том, что старшая модель выйдет в версии с поддержкой сотовых сетей 5G. Официальный анонс смартфонов состоится уже 28 февраля.