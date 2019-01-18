Смартфоны Samsung Galaxy M окажутся очень дешевыми

Недавно в сеть утекли подробности о ценах на бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M, которые будут официально представлены 28 февраля. Источник сообщал о ценовом диапазоне в 140-285 долларов для Galaxy M10, M20 и M30. Согласно новым сведения, смартфоны окажутся еще дешевле. Младшую модель Galaxy M10 будут продавать за 112 долларов, а Galaxy M20 – за 155 долларов. Согласно данным, утекшим с индийского сайта Amazon, Galaxy M10 получит 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, платформу Samsung Exynos 7872, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, сдвоенную основную камеру на 13 Мп и 5 Мп, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo.

Galaxy M20 должен получить 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор на 5000 мАч, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти в младшей версии, сдвоенную камеру с главным модулем на 13 Мп и объективом с диафрагмой F/1,9, дополнительным модулем на 5 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C и сканер отпечатков пальцев. Сочетание таких характеристик и столь низкой цены вполне позволит Samsung конкурировать с бюджетными смартфонами Xiaomi и Huawei. Ждем официального анонса.