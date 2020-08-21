Смартфоны Samsung Galaxy Note20 вышли в России

Компания Samsung дала старт российским продажам флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Старшая модель оценена в 100 тысяч рублей за версию с 256 ГБ флэш-памяти и 120 тысяч рублей за вариант с 512 ГБ. Стандартный Galaxy Note20 обойдется в 80 тысяч рублей за версию с 256 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy Note20 Ultra оснащается 6,9-дюймовым загнутым на края Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением WQHD+, соотношением сторон 19,3:9 и временем отклика 9 мс, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, фирменным чипсетом Exynos 990 с модемом 5G Exynos Modem, основной камерой с модулями на 12-Мп, 108-Мп и 12-Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, защитой от воды и пыли IP68, ультразвуковым дактилоскопом с отдельным чипом безопасности, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядкой и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note20
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