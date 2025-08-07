Смартфоны Samsung Galaxy S25 бьют рекорды продаж

Компания Samsung объявила, что серия флагманских смартфонов Galaxy S25 разошлась тиражом в 3 миллиона экземпляров. Для сравнения, у предыдущего поколения (Galaxy S24) на такие результаты ушло на два месяца больше. Лучше предшественников продаются и складные Galaxy Z Fold 7 с Galaxy Z Flip 7. Единственное, что может немного испортить статистику, это слабые продажи тонкого смартфона Galaxy S25 Edge.

Напомним, что эта, оцененная в 1100 долларов, новинка имеет в своем оснащении флагманский 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, корпус толщиной всего 5,8 мм и массой 163 грамма, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, защитное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 12 Мп, батарею ёмкостью 3900 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки и поддержку беспроводной зарядки.
