Смартфоны Samsung Galaxy S26 будут тоньше предшественников

Более того, другие источники отмечают, что Samsung проведёт презентацию Galaxy Unpacked 25 февраля 2026 года — главной темой мероприятия станет искусственный интеллект, плюс на сцене покажут Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra. Это будет первое за последние три года мероприятие Samsung в Сан-Франциско — предыдущее проходило там в 2023 году, когда дебютировала серия Galaxy S23. Кроме того, по информации других источников, модель Galaxy S26 Ultra получит более округлые углы корпуса, что придаст устройству мягкие очертания. Таким образом, компания, по-видимому, окончательно отходит от угловатого дизайна, характерного для линейки Note. При этом пока что говорить с уверенностью о росте цены проблематично, хотя всё указывает на подорожание флагманов.