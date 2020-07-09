Смартфоны Samsung могут поставляться без зарядных устройств

Компания Samsung совсем скоро может перестать комплектовать свои смартфоны зарядным устройством. Южнокорейский гигант объясняет это тем, что у потребителей уже есть зарядные устройства, и это может помочь снизить затраты. Кроме того, розничная коробка телефона может быть более компактной без зарядного устройства и более экологичной.

Вполне вероятно, что Samsung может сначала снять зарядные устройства со своих моделей смартфонов начального и или среднего класса, чтобы оценить реакцию клиентов уже начиная со следующего года. По слухам, Apple сделает аналогичный шаг с iPhone 12 в конце этого года.