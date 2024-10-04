Смартфоны Samsung теперь поддерживают UWB

Примечательно, что технология будет работать локально, между смартфоном и замком, без необходимости подключения к интернету, что крайне положительно сказывается на безопасности личных данных пользователей. Более того, вам даже не нужно будет разблокировать смартфон для того, чтобы открыть замок, что тоже звучит очень круто. Однако разблокировка через UWB будет доступна, и это вполне логично, только на устройствах Samsung, поддерживающих UWB, а таких не так и много. В основном это складные смартфоны последних лет, а также модели Galaxy S последних поколений. Возможно, создание нового стандарта поспособствует тому, что больше смартфонов будут поддерживать UWB, но пока что говорить об этом рано, потому что технология будет реализована только на некоторых рынках.