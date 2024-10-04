Смартфоны Samsung теперь поддерживают UWB

Со следующего года смартфоны Samsung получат возможность разблокировать умные замки всего одним касанием (или даже без этого) при помощи технологии UWB (ультраширокополосной связи). Функция разблокировки касанием будет использовать NFC, что на самом деле крайне удобно в реальной жизни. За счёт этого пользователи техники Samsung будут наравне с владельцами iPhone, у которых уже есть возможность разблокировки умных замков посредством аналогичной технологии. При этом стоит отметить, что пока что компания Samsung добавит поддержку нового стандарта умных замков Aliro в цифровой ключ для дома в Samsung Wallet, но не более того, так что технология сейчас крайне ограничена.

Примечательно, что технология будет работать локально, между смартфоном и замком, без необходимости подключения к интернету, что крайне положительно сказывается на безопасности личных данных пользователей. Более того, вам даже не нужно будет разблокировать смартфон для того, чтобы открыть замок, что тоже звучит очень круто. Однако разблокировка через UWB будет доступна, и это вполне логично, только на устройствах Samsung, поддерживающих UWB, а таких не так и много. В основном это складные смартфоны последних лет, а также модели Galaxy S последних поколений. Возможно, создание нового стандарта поспособствует тому, что больше смартфонов будут поддерживать UWB, но пока что говорить об этом рано, потому что технология будет реализована только на некоторых рынках.
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