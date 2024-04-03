Смартфоны Tecno Camon 30 скоро выйдут в России

Компания Tecno анонсировала скорый российский релиз смартфонов серии Camon 30, которые были представлены на недавней выставке MWC 2024. В России будут выпущены модели Camon 30 4G, Camon 30 5G и Camon 30 Pro.

Напомним, что старшая модель оснащается предустановленной ОС Android 14, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2436:1080 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP6, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 70 Вт и корпусом толщиной 7,9 мм с кожаной тыльной панелью.