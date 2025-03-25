Смартфоны Tecno Camon 40 получат Android 18

Компания Tecno представила серию смартфонов Camon 40 на MWC 2024 в Барселоне, а теперь компания подтвердила свою готовность поддерживать эти устройства обновлениями дольше обычного. Tecno пообещала предоставить три крупных обновления ОС и пять лет обновлений безопасности. Поскольку все смартфоны серии выходят с Android 15 на борту, последнее обновление по воздуху должно принести им Android 18. Для флагманской модели Camon 40 Premier такой уровень поддержки ожидаем, но приятно, что Tecno также обеспечит три крупных обновления Android для более доступных моделей — Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и базового Camon 40.

Официальные цены и детали продаж пока не раскрыты, однако многочисленные обзоры Camon 40 Pro 5G уже показывают, что устройство может стать действительно интересным вариантом в своём сегменте. Особенно если учесть, что большинство конкурентов такого длительного срока поддержки своих недорогих устройств не предлагают. Для пользователей это может стать ключевым фактором при выборе смартфона, так как сейчас даже устройства среднего класса вполне справляются с поставленными задачами и легко проживут три-пять лет без необходимости покупать новый гаджет. Соответственно, если производитель будет обновлять операционную систему и выпускать патчи безопасности, то можно будет купить недорогое устройство и довольно долго не тратить средства на апгрейд гаджета. Это очень важный фактор, который должен повысить популярность бренда.