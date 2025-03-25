Смартфоны Tecno Camon 40 получат Android 18

Официальные цены и детали продаж пока не раскрыты, однако многочисленные обзоры Camon 40 Pro 5G уже показывают, что устройство может стать действительно интересным вариантом в своём сегменте. Особенно если учесть, что большинство конкурентов такого длительного срока поддержки своих недорогих устройств не предлагают. Для пользователей это может стать ключевым фактором при выборе смартфона, так как сейчас даже устройства среднего класса вполне справляются с поставленными задачами и легко проживут три-пять лет без необходимости покупать новый гаджет. Соответственно, если производитель будет обновлять операционную систему и выпускать патчи безопасности, то можно будет купить недорогое устройство и довольно долго не тратить средства на апгрейд гаджета. Это очень важный фактор, который должен повысить популярность бренда.