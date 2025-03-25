Смартфоны Tecno Camon 40 получат Android 18

Компания Tecno представила серию смартфонов Camon 40 на MWC 2024 в Барселоне, а теперь компания подтвердила свою готовность поддерживать эти устройства обновлениями дольше обычного. Tecno пообещала предоставить три крупных обновления ОС и пять лет обновлений безопасности. Поскольку все смартфоны серии выходят с Android 15 на борту, последнее обновление по воздуху должно принести им Android 18. Для флагманской модели Camon 40 Premier такой уровень поддержки ожидаем, но приятно, что Tecno также обеспечит три крупных обновления Android для более доступных моделей — Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и базового Camon 40.

Официальные цены и детали продаж пока не раскрыты, однако многочисленные обзоры Camon 40 Pro 5G уже показывают, что устройство может стать действительно интересным вариантом в своём сегменте. Особенно если учесть, что большинство конкурентов такого длительного срока поддержки своих недорогих устройств не предлагают. Для пользователей это может стать ключевым фактором при выборе смартфона, так как сейчас даже устройства среднего класса вполне справляются с поставленными задачами и легко проживут три-пять лет без необходимости покупать новый гаджет. Соответственно, если производитель будет обновлять операционную систему и выпускать патчи безопасности, то можно будет купить недорогое устройство и довольно долго не тратить средства на апгрейд гаджета. Это очень важный фактор, который должен повысить популярность бренда.
Apple вынудят полностью открыть iOS…
Компания Apple столкнулась с усиленным контролем со стороны Европейского Союза в рамках Закона о цифровых…
Обновление Android 15 на Samsung Galaxy S24 снова задерживае…
Авторитетный информатор UniverseIce сообщает, что в ближайшее время компания Samsung выпустит прошивку On…
Redmi Turbo 4 засветился на рендере …
В сети появилось первое изображения и подробности о характеристиках смартфона Redmi Turbo 4, который еще …
OPPO Find X8 Ultra скопирует Action Button у iPhone…
Как известно, выпущенный в прошлом году флагманский смартфон OPPO Find X8 Pro получил кнопку камеры в сти…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro…
Смартфоны HONOR всегда славились инновационными решениями в области мобильной фотографии, и модель Magic7…
В сети засветился геймерский ASUS ROG Phone 9 FE…
Компания ASUS официально представила геймерские смартфоны ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro в ноябре прошлого…
Huawei устроила скидки на смартфоны для конкуренции с Apple…
Компания Apple продолжает бороться за лидирующие позиции на рынке премиальных смартфонов в Китае, предлаг…
Официально: Realme P3x 5G получит SoC Dimensity 6400…
Компания Realme раскрыла дизайн и подробности о смартфоне Realme P3x 5G, который будет представлен в Инди…
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor