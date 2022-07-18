Смартфоны Xiaomi 11i и 11i HyperCharge получают обновление MIUI 13 на базе Android 12

Компания Xiaomi объявила о выпуске обновления MIUI 13 на базе Android 12 для своих смартфонов Xiaomi 11i и 11i HyperCharge. На данный момент, обновление развертывается на территории Индии. MIUI 13 на базе Android 12 вносит пользовательские улучшения в MIUI 12.5E.

Напомним, что оба смартфона оснащены чипсетом Dimensity 920, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Тройная задняя камера включает основной датчик на 108 МП, сверхширокоугольную камеру на 8 МП и макросенсор на 2 МП. Фронтальная камера представлена 16 МП сенсором. Обе модели имеют боковые сканеры отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5160 мАч (Xiaomi 11i) с поддержкой зарядки 67 Вт и батарею емкостью 4500 мАч (11i HyperCharge) с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.