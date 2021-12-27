Смартфоны Xiaomi 12 будут оснащены чипом Surge P1 для управления питанием

Бренд подтвердил, что Xiaomi 12 Pro будет питаться от аккумулятора емкостью 4600 мАч и будет поддерживать технологию быстрой зарядки на 120 Вт. Все это будет работать на собственном чипе Surge P1. По словам Xiaomi, конструкция двухэлементной батареи, которая в настоящее время широко используется на рынке, отрицательно влияет на емкость аккумулятора и в конечном итоге, на время автономной работы. Компания добавляет, что она переработала архитектуру зарядки и с помощью двух самостоятельно разработанных зарядных чипов оптимизировала структуру зарядного блока и впервые поняла, что одна ячейка имеет проводную зарядку, а тепловые потери сокращаются на 30%.