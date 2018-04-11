Смартфоны Xiaomi Mi 5, Mix и Note 2 обновят до Android 8

Пару месяцев назад в сети появилась информация о том, что компания Xiaomi тестирует операционную систему Android Oreo на смартфонах Xiaomi Mi5 и Xiaomi Mi Mix. Теперь слухи нашли официальное подтверждение. Сегодня китайский производитель начал финальную стадию бета-теста прошивки MIUI9 на базе Android 8.0 для глобальных версий Xiaomi Mi 5, Mix и Note 2. Тестируют смартфоны реальные пользователи, подавшие заявку до 11 апреля. Отметим, что смартфон Xiaomi Mi 5 был представлен больше двух лет назад.