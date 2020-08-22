Смартфоны Xiaomi Mi 8, Mi A2 и Pocophone F1 не получат новую ОС Android 11

В интернете появилась информация о том, что некоторые устройства компании Xiaomi и Redmi не будут обновлены до Android 11. Согласно сведениям, без Android 11 останутся смартфоны, которые оснащаются мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и более дешевые модели. Такая новость огорчила фанатов. Но все же, энтузиастам удается установить новую ОС с помощью прошивки телефона, при этом теряя официальную сборку.

Список смартфонов которые останутся без Android 11:

  • Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Max 3
  • Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite
  • Xiaomi Mi Play
  • Redmi S2
  • Redmi Go
  • Pocophone F1
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 8, Mi A2 и Pocophone F1
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