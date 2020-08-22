Смартфоны Xiaomi Mi 8, Mi A2 и Pocophone F1 не получат новую ОС Android 11

В интернете появилась информация о том, что некоторые устройства компании Xiaomi и Redmi не будут обновлены до Android 11. Согласно сведениям, без Android 11 останутся смартфоны, которые оснащаются мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и более дешевые модели. Такая новость огорчила фанатов. Но все же, энтузиастам удается установить новую ОС с помощью прошивки телефона, при этом теряя официальную сборку.
Список смартфонов которые останутся без Android 11:
- Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite
- Xiaomi Mi Play
- Redmi S2
- Redmi Go
- Pocophone F1