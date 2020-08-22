Смартфоны Xiaomi Mi 8, Mi A2 и Pocophone F1 не получат новую ОС Android 11

В интернете появилась информация о том, что некоторые устройства компании Xiaomi и Redmi не будут обновлены до Android 11. Согласно сведениям, без Android 11 останутся смартфоны, которые оснащаются мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и более дешевые модели. Такая новость огорчила фанатов. Но все же, энтузиастам удается установить новую ОС с помощью прошивки телефона, при этом теряя официальную сборку.

Список смартфонов которые останутся без Android 11: