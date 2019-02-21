Смартфоны Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 SE появятся в продаже уже на днях

Сразу после вчерашнего анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 появилась новость о том, что всю стартовую партию раскупили за несколько минут. Однако сегодня множество крупных и не очень китайских магазинов объявили, что новинка (а также упрощенный флагман Xiaomi Mi 9 SE) появится в продаже через несколько дней. Причем цена будет соответствовать рекомендованной. Судя по всему, в этот раз Xiaomi подготовила больше смартфонов, чем в прошлом году, когда желающие приобрести новый флагман пытались выцепить его на молниеносных распродажах.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 SE оснастили 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Цена смартфона составит 297 долларов за версию с 6/64 ГБ памяти и 341 доллар за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.