Смартфоны iPhone X Plus и iPhone 9 показали на видео

Профильное издание MacRumors опубликовало видео, в котором демонстрируются два грядущих смартфона компании Apple. Речь идет о 6,1-дюймовом iPhone 9 с LCD-экраном и самым крупным и дорогим iPhone X Plus с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем. Отмечается, что новый 5,8-дюймовый iPhone внешне не будет отличаться от iPhone X. Стоит добавить, что перед нами не рабочие образцы, а макеты, созданные на основе чертежей. По предварительным данным, все новинки должны получить функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12.