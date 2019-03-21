Смартфоны среднего класса Google Pixel 3a и 3a XL

Google решил назвать будущие телефоны среднего класса Pixel 3a и Pixel 3a XL.

Pixel 3a получит 5,6-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 3000 мАч. Скорее всего, он будет оснащен 12-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, которая будет обеспечивать такое же качество изображения, что и Pixel 3.

Pixel 3a XL будет иметь 6-дюймовый OLED-дисплей, микросхему безопасности Titan M, поддержку eSIM, быструю зарядку 18 Вт через USB-C и 64 ГБ встроенной памяти. Новинка также будет оснащена технологией Active Edge, которая распознает различные уровни нажатия на грани смартфона и запускает определенные действия. Google планирует выпуск Pixel 3a и Pixel 3a XL в первой половине этого года.