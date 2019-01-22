Смартфону Oppo F11 Pro прочат камеру с 10-кратным оптическим зумом

Совсем недавно компания Oppo представила камеру для смартфонов с 10-кратным оптическим зумом. Тогда же было объявлен о том, что первый аппарат с новой камерой покажут на презентации 23 февраля. Сегодня в базе данных тайваньского регулятора National Broadcasting and Telecommunications Commission обнаружились сведения о некоем смартфоне Oppo с модельным номером CPH1969. Источники утверждает, что на рынке аппарат появится под названием Oppo F11 Pro и что именно он получит камеру с 10-кратным оптическим зумом. Также устройству прочат круглый вырез в экране, как у недавних Huawei Nova 4 и Honor View 20.