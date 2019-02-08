Smartisan скоро закроется

Компания Smartisan, которая некоторое время назад первой выпустила в продажу смартфон с 1 терабайтом памяти на борту, скоро обанкротится. Дело в том, что компания потратила много средств на разработку и исследования, плюс поставила на свой смартфон довольно приличных объемов накопитель, который стоит больших денег. В итоге стоимость смартфона выросла до 1400 долларов и никто такое устройство покупать не спешил, так как помимо встроенной памяти там особо ничего удивительного не было. Теперь компания разорена и вскоре, видимо, будет продавать все свои активы и скоро закроется. Очень жаль, что подобные бренды, которые удивляли рынок мобильных устройств, не могут выбраться из убытков и показать что-то новое и интересное.