SoC Kirin 990 готов к релизу

В свое время компания Huawei начала разрабатывать свою собственную линейку процессоров и оказалось, что решение это достаточно правильное. Сейчас у компании есть свой мощный процессор, который она улучшает с каждым годом и выпускает в свет смартфоны со своим собственным процессором, а это дешевле, чем покупать его же у Qualcomm, например. Теперь же к релизу готовится совершенно новый процессор под названием SoC Kirin 990, который выступит флагманом в будущих смартфонах компании. Проблема лишь в том, что сами смартфоны Huawei сейчас переживают торговую войну с США и могут лишится поддержки Android, а тогда никакой процессор не спасет. А вы бы купили смартфон китайской компании под страхом лишится приложений от Android?