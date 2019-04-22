Sonim запускает надежную раскладушку XP3

Sonim XP3 - это сверхпрочный раскладной телефон, способный выдерживать экстремальные условия. Он оснащен кнопкой PTT, которая позволяет пользователям продолжать общение независимо от окружающей среды. XP3 также является первым откидным телефоном, который был протестирован и сертифицирован для работы в FirstNet - общенациональной платформе широкополосной связи общественной безопасности.

Sonim XP3 имеет глобальную поддержку LTE и поставляется с 3-летней гарантией. Что касается технических характеристик, раскладушка оснащена небольшим 2,6-дюймовым дисплеем с Corning Gorilla Glass, 5-мегапиксельной задней камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 212, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 128 ГБ через microSD и аккумулятор на 1 500 мАч. Доступная только в черном цвете ультра-прочная раскладушка Sonim XP3 продается за $ 190.