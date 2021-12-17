Sonos Roam — ультрапортативная умная колонка

Одновременное подключение как к сети Wi-Fi, так и к Bluetooth обеспечивает бесперебойное воспроизведение в потоковом режиме. При прослушивании дома колонка Roam подключается к вашей системе и обеспечивает воспроизведение в потоковом режиме по сети Wi-Fi, а когда вы выходите из дома, она интуитивно переключается на Bluetooth и автоматически сопрягается с вашим мобильным устройством. Благодаря совершенно новой функции Sound Swap, удерживая кнопку «Воспроизведения/Пауза» на динамике, можно легко переключить музыку на ближайшее устройство в вашей системе Sonos, что значительно упрощает перенос аудиоконтента из комнаты в комнату. Бесперебойное подключение также обеспечивает воспроизведение в потоковом режиме по Bluetooth для всей системы. Приложение Sonos позволяет группировать любые колонки Sonos с колонкой Roam во время воспроизведения в потоковом режиме по Bluetooth. Колонка Roam совместима с более чем десятками потоковых сервисов, включая Sonos Radio. Колонкой можно удобно управлять с помощью приложения Sonos, посредством голосовых команд с использованием сервисов Amazon Alexa или Google Ассистент, через Apple AirPlay 2 или непосредственно с помощью приложения музыкального сервиса.
Колонка Roam обеспечивает невероятное звучание, где бы вы ни находились. Как и все продукты Sonos, Roam прошел тщательную настройку при поддержке инженеров индустрии музыки и кино, чтобы динамик воспроизводил аудиоконтент именно так, как его задумал создатель.
Тщательно продуманная архитектура акустики обеспечивает насыщенное детальное звучание с такой четкостью, глубиной и полнотой, которые можно ожидать только от колонки большого размера. Автоматическая система настройки Trueplay теперь активируется при воспроизведении в потоковом режиме по Bluetooth и по сети Wi-Fi. В результате колонка Roam будет постоянно настроена таким образом, чтобы обеспечить максимально качественное звучание в любой среде.
Устройство представлено в двух цветах: Shadow Black и Lunar White. Благодаря тактильной треугольной форме и мягкому профилю колонку Roam удобно брать в руки, и она прекрасно выглядит как предмет интерьера дома. Элегантная и долговечная колонка Roam не пропускает пыль и полностью водонепроницаема — по результатам строгих испытаний колонка подтвердила уровень защиты IP67. Она также оснащена силиконовыми торцевыми мембранами и физическими кнопками для защиты от падения и ударов. Колонка Roam идеально подойдет для путешествий, поскольку она может работать в режиме непрерывного воспроизведения до 10 часов без подзарядки, а когда колонка не используется, аккумулятор сохраняет заряд до 10 дней.
Благодаря компактному размеру колонка Roam поместится в любую сумку и не займет много места у вас дома. Удобный форм-фактор устройства дает возможность расположить его, как вертикально, для уменьшения занимаемой площади, так и горизонтально, для обеспечения дополнительной устойчивости на неровных поверхностях вне помещений. Даже упаковка Sonos оставляет незначительный эко-след, поскольку ее структура на 100% изготовлена из экологически чистой бумаги, а ее новый дизайн сводит к минимуму использование чернил и не включает одноразовый пластик .