Sonos Roam — ультрапортативная умная колонка

Компания Sonos сегодня представила Sonos Roam — ультрапортативную умную колонку, которая обеспечит превосходное звучание как дома, так и за его пределами. Колонка подключается к системе Sonos по сети Wi-Fi в помещении и автоматически переключается на Bluetooth при отсутствии домашней сети. Мощный адаптируемый звук колонки Roam превосходит все ожидания от модели подобного размера. Вес устройства составляет менее 500 граммов, что идеально подходит как для домашнего, так и для уличного использования.

Одновременное подключение как к сети Wi-Fi, так и к Bluetooth обеспечивает бесперебойное воспроизведение в потоковом режиме. При прослушивании дома колонка Roam подключается к вашей системе и обеспечивает воспроизведение в потоковом режиме по сети Wi-Fi, а когда вы выходите из дома, она интуитивно переключается на Bluetooth и автоматически сопрягается с вашим мобильным устройством. Благодаря совершенно новой функции Sound Swap, удерживая кнопку «Воспроизведения/Пауза» на динамике, можно легко переключить музыку на ближайшее устройство в вашей системе Sonos, что значительно упрощает перенос аудиоконтента из комнаты в комнату. Бесперебойное подключение также обеспечивает воспроизведение в потоковом режиме по Bluetooth для всей системы. Приложение Sonos позволяет группировать любые колонки Sonos с колонкой Roam во время воспроизведения в потоковом режиме по Bluetooth. Колонка Roam совместима с более чем десятками потоковых сервисов, включая Sonos Radio. Колонкой можно удобно управлять с помощью приложения Sonos, посредством голосовых команд с использованием сервисов Amazon Alexa или Google Ассистент, через Apple AirPlay 2 или непосредственно с помощью приложения музыкального сервиса.

Колонка Roam обеспечивает невероятное звучание, где бы вы ни находились. Как и все продукты Sonos, Roam прошел тщательную настройку при поддержке инженеров индустрии музыки и кино, чтобы динамик воспроизводил аудиоконтент именно так, как его задумал создатель.

Тщательно продуманная архитектура акустики обеспечивает насыщенное детальное звучание с такой четкостью, глубиной и полнотой, которые можно ожидать только от колонки большого размера. Автоматическая система настройки Trueplay теперь активируется при воспроизведении в потоковом режиме по Bluetooth и по сети Wi-Fi. В результате колонка Roam будет постоянно настроена таким образом, чтобы обеспечить максимально качественное звучание в любой среде.

Устройство представлено в двух цветах: Shadow Black и Lunar White. Благодаря тактильной треугольной форме и мягкому профилю колонку Roam удобно брать в руки, и она прекрасно выглядит как предмет интерьера дома. Элегантная и долговечная колонка Roam не пропускает пыль и полностью водонепроницаема — по результатам строгих испытаний колонка подтвердила уровень защиты IP67. Она также оснащена силиконовыми торцевыми мембранами и физическими кнопками для защиты от падения и ударов. Колонка Roam идеально подойдет для путешествий, поскольку она может работать в режиме непрерывного воспроизведения до 10 часов без подзарядки, а когда колонка не используется, аккумулятор сохраняет заряд до 10 дней.

Благодаря компактному размеру колонка Roam поместится в любую сумку и не займет много места у вас дома. Удобный форм-фактор устройства дает возможность расположить его, как вертикально, для уменьшения занимаемой площади, так и горизонтально, для обеспечения дополнительной устойчивости на неровных поверхностях вне помещений. Даже упаковка Sonos оставляет незначительный эко-след, поскольку ее структура на 100% изготовлена из экологически чистой бумаги, а ее новый дизайн сводит к минимуму использование чернил и не включает одноразовый пластик .