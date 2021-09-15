Sonos объявил о выпуске нового саундбара Beam (Gen 2) с Dolby Atmos

Sonos Beam (Gen 2) с новым захватывающим звуком и поддержкой Dolby Atmos. Новый саундбар Beam обеспечивает более захватывающее звучание при тех же компактных размерах.

Beam (Gen 2)теперь обеспечивает 3D-звук с поддержкой Dolby Atmos, так что вы почувствуете самолеты, как будто они пролетают над головой, услышите шаги, перемещающиеся по комнате, и ощутите музыку, будто инструменты вокруг вас. Новый процессор обеспечивает захватывающий звук с большей глубиной и четкостью.

Специально разработанная фазированная решетка динамиков внутри саундбара направляет и локализует звук, обеспечивая реалистичное звучание в любой части комнаты. Саундбар совместим с HDMI eARC, что позволяет наслаждаться любимыми фильмами и играми с поддержкой новых аудио форматов и более высоким качеством звука.

Sonos Beam (Gen 2) получил новый дизайн. Обновленная решетка из поликарбоната с точечной перфорацией, обеспечивает насыщенное звучание саундбара. Beam доступен в черном и белом исполнении и гармонично вписывает его в любой интерьер. Установка не требует усилий и позволит вам произвести настройку в считанные минуты, используя два кабеля и технологию NFC. Просто откройте приложение Sonos, следуйте простым подсказкам и приложите свой телефон к Beam.

Упаковка нового Beam на 97% изготовлена из перерабатываемых материалов, в том числе немелованной крафтовой бумаги, а главное - никакой упаковочной пены. Кроме того, Sonos объявил о планах по внедрению поддержки DTS Digital Surround Sound.

Цена Beam (Gen 2) для российского рынка составит 46 990 рублей. В России саундбар будет доступен уже в октябре.