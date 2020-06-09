Sony Bravia ZH8 стоит почти 700 тысяч рублей

Некоторое время назад на просторах интернета обсуждали новость о том, что крупные производители телевизоров активно работают над тем, чтобы выпускать в продажу доступные телевизоры с разрешением 8К. Конечно, про доступность пока что речь не идет, ведь компания Sony, к примеру, выпустила в продажу свой новый телевизор Sony Bravia ZH8, который стоит 700 тысяч рублей. Это довольно дорогое удовольствие, сравнимое со стоимостью поддержанного автомобиля иностранной марки. С другой стороны, на момент появления 4К-мониторов цены тоже были очень высокими, а сейчас производители со всего мира выпускают достаточно доступные решения. Когда-то телевизоры с разрешением 8К тоже будут доступны, стоит просто подождать немного времени.

Комментарии и отзывы Sony Bravia ZH8
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