Sony D10 - линейный портативный аудиомагнитофон за $ 500

Весной 2019 года Sony выпустит новый портативный цифровой аудиомагнитофон в виде линейного устройства записи PCM-рекордер D-серии Sony D10, которое будет стоить 500 долларов. Этот продукт можно использовать для широкого спектра приложений, включая создание полупрофессионального музыкального контента.

Особенности устройства включают звук высокого разрешения до 192 кГц / 24 бита, настраиваемые встроенные микрофоны, универсальные комбинированные разъемы XLR / TRS с фантомным питанием 48 В, двойные АЦП оптимизируют сигнал/шум для четкой записи и аналоговые регуляторы громкости записи для L и R каналов. Также имеется мини-джек 3,5 мм и встроенные стереомикрофоны, которые можно регулировать, чтобы они могли указывать внутрь, наружу или вперед.

PCM-D10 имеет три позиции записи. Выберите XY для музыкальных выступлений, зум для интервью и дискуссий или широкую стереосистему для открытых пространств. Sony PCM-D10 имеет 16 ГБ встроенной памяти и устройство для чтения карт SD.