Sony PS4 Pro в новой модификации

Учитывая отсутствие сильного конкурента у консоли Sony PS4 Pro, которая при своей цене просто не оставляет шансов Microsoft с ее консолью, совершенно не удивлены популярности PS4. И, вскоре выйдет лимитированная версия консоли с уникальной раскраской и геймпадом, раскрашенным в те же цвета. Консоль получит цвета в стиле игры Monster Hunter: World, к релизу этой игры консоль и выпустят, и стоимость ее составляет 450 долларов. Внутри, вместе с консолью, покупатель найдет игру, ваучер для предметов в игре. Учитывая, что 450 долларов для консоли это совершенно не дорого, а игра уже обрела целую армию поклонников, вполне есть шанс, что производитель продаст очень много таких консолей. Еще бы узнать стоимость для России и тогда можно было бы задуматься о покупке устройства. Пока что ждем новостей на эту тему.