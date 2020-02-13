Sony SRS-LSR200 вместо ДУ пульта

2020-02-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony SRS-LSR200; [101]
Официально представлен самый большой в мире пульт дистанционного управления под названием Sony SRS-LSR200. Это действительно очень привлекательное устройство, которое и правда является ДУ пультом. Просто производитель решил, что просто пульт это скучно и неинтересно, так что в пульт был встроен динамик. Он будет передавать звук с телевизора и позволяет создать более качественную аудио-сцену в помещении. Хотя, конечно, далеко не всем такой продукт понравится, так как нужно понимать, что Sony SRS-LSR200 в качестве пульта в постель вы не возьмете, не говоря уже о том, что данный гаджет очень крупный и даже на столе его не всегда удобно держать. Но, конечно, устройство очень интересное и явно стоит того, чтобы на него обратили внимание.


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