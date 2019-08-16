Sony WF-1000XM3 добрались до России

На территории России стартовали продажи новых беспроводных наушников от бренда Sony WF-1000XM3, который выделяются на фоне конкурентов своим дизайном и функцией активного подавления шума. Эти наушники шикарно передают ваши любимые треки и если вы большой фанат именно беспроводных технологий, то новинка вам явно понравится. Наушники заряжаются в стильном кейсе, который можно носить с собой и дополнять заряд наушников даже вдалеке от розетки. Дизайн тоже весьма и весьма богатый, он позволяет наслаждаться не только звуком продукта, но и его эстетическим видом. Стоимость составляет 17990 рублей, что достаточно дорого, но это же премиальный продукт и стоить доступных денег он просто не может. Купили бы себе такой гаджет?