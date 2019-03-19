Sony WI-C600N для ценителей инноваций

Стоит смириться с тем, что эра беспроводных наушников уже давно наступила и готова покорять не только новых пользователей, но и тех, кто всю жизнь любил провода. Дело в том, что некоторые решения действительно более привлекательно выглядят, чем варианты со шнуром. К примеру, недавно анонсировали новые наушники Sony WI-C600N, которые очень удобно располагаются на шее пользователя и обеспечивают максимальную комфортность при использовании. Да и встроенная батарея позволяет долго слушать музыку или смотреть фильмы со смартфона, например. Стоимость новинки пока что не называют, но это очень крутое решение, у которого есть тьма преимуществ и за свои деньги это будет идеальная покупка для современного пользователя, я уверен.