Sony Walkman NW-A105 приехал в Россию

2020-02-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony Walkman NW-A105; [82]
Довольно стильный плеер Sony Walkman NW-A105 готовится к официальной продаже в России. Плеер действительно выглядит крайне привлекательно и необычно, ведь у него есть большой сенсорный дисплей и пользователь может получить не только высокое качество звука, но и достаточно удобный интерфейс управления устройством. Гаджет и правда уникальный, ведь на текущий момент производители не выпускают плееры такого плана, все ушли в сторону смартфонов и не хотят выпускать отдельное устройство. С другой стороны, Sony Walkman NW-A105 стоит достаточно дорого и за эти деньги многие действительно предпочтут купить себе смартфон и слушать музыку на нем, а не брать отдельный гаджет для этой цели. Вопрос лишь в ваших предпочтениях и бюджете.


Комментарии и отзывы Sony Walkman NW-A105
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