Sony Xperia 1 II с 12 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench

Недавно компания Sony выпустила в Тайване топовую версию флагмана Xperia 1 II, которая оснащается 12 ГБ оперативной памяти. Уже 30 октября данный вариант появится в международной продаже, а пока его протестировали в бенчмарке Geekbench. В однопоточном тесте аппарат набрал 908 баллов, а в многопоточном – 3387 баллов. Отметим, что версия с 8 ГБ ОЗУ показала более низкий результат – 895 и 3225 баллов соответственно.

Напомним, что флагман оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.