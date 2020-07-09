Sony Xperia 1 II с отличной камерой

Недавно анонсированный смартфон Sony Xperia 1 II в настоящее время является первым в мире смартфоном со скоростью до 20 кадров в секунду при следящем всплеске AF / AE. Это позволяет пользователям снимать самые плавные серийные изображения со скоростью до 60 снимков в секунду, используя расчеты AE / AE3 от сменной камеры с тремя объективами Sony Alpha (фокусное расстояние 16 мм / 24 мм / 70 мм).

Sony Xperia 1 II является 5G-способным смартфоном с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865. Он оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки и беспроводной зарядки Qi. При использовании этой большой емкости аккумулятора используется 6,5-дюймовый дисплей 21: 9, OLED-дисплей с поддержкой HDR, рассчитанный на разрешение 3840 x 1644 пикселей (разрешение почти 4K) и частоту обновления 90 Гц. Другие функции включают степень защиты от воды IP65/68, разъем для наушников 3,5 мм и собственную аудиотехнологию на базе AI, которую Sony называет DSEE Ultimate.

Новинку можно приобрести по цене 79 999 рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.