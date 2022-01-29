Sony Xperia 1 IV получит 45-Вт зарядку

В сети появились первые подробности о флагманском смартфоне Sony Xperia 1 IV, официальный релиз которого ожидается в мае этого года. Итак, устройству прочат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, батарею ёмкостью 5000 мАч, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, основную камеру с главным12-Мп модулем на новом датчике изображения, 12-Мп сверхширокоугольным модулем на старом сенсоре IMX363 и 12-Мп телефото-модулем на новом датчике. При этом, селфи-камера устройства может оказаться подэкранной. В качестве аппаратной основы будет использоваться топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 8 Gen 1.