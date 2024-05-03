Sony Xperia 1 VI показали в трех расцветках

Сетевые источники опубликовали новые изображения флагманского смартфона Sony Xperia 1 VI, официальная презентация которого запланирована на 17 мая. Отметим плоскую рамку корпуса со скругленными углами, тройную основную камеру с логотипом ZEISS и антибликовым покрытием ZEISS T*, а также черную, серую и бежевую расцветки.

Напомним, что выпущенная год назад модель предыдущего поколения Xperia 1 V характеризуется 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840:1644 пикселей и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик формата 1/1,35 дюйма), 12 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок.

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