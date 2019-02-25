Sony Xperia 1 и его функции

Базовую аппаратную основу Xperia 1 составляют чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами памяти до 512 ГБ. За автономность отвечает батарейка на 3330 мАч с набором энергосберегающих плюшек. Корпус выполнен из стекла и металла, палитра оттенков включает черный, белый, фиолетовый и серый цвета, есть водозащита по стандартам IP68.Японская компания делает ставку на неизведанный до сих пор формат 21:9, приправляя его фирменным 4К-дисплеем (в данном случае применяется первый в мире 4К HDR OLED). По словам Sony, новый формат позволит комфортнее играть, смотреть фильмы, использовать мультиоконный режим и творить благодаря Creator Mode от CineAlta. Этому должен поспособствовать звук Dolby Atmos, который, по словам производителя, при участии Sony Pictures Entertainment. Заявлена оптимизация со стороны разработчиков Fortnite и видеосервиса Netflix. Кроме того, обучили съемке в формате 21:9 (CinemaPro) и тройную камеру Xperia 1, которая включает три 12-Мп сенсора (стандартный, телефото и широкоугольный) с поддержкой портретного режима, оптического зума 2х, автофокусировки по глазам. Есть оптическая стабилизация изображения для фото и комбинированная (оптико-электронная) для видео, настройка цветопередачи (LOOK).Стоимость смартфона пока неизвестно.