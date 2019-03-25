Sony Xperia 1 получит 4К дисплей

Некоторое время назад мы уже обсуждали тот факт, что некоторые компании хотят в своих смартфонах использовать 4К разрешение. Конечно, нужно понимать, что это только для флагманов, ведь на бюджетных продуктах или устройствах среднего класса ничего подобного не будет даже близко. Сейчас же появилась информация о том, что Sony Xperia 1 точно получит 4К разрешение дисплея и это будет полноценное решение, а не просто ход для маркетинга. Уже сейчас можно сказать, что такой продукт точно найдет себе фанатов, ведь при таком разрешении плотность пикселей будет просто громадной и читать или смотреть фильмы можно будет совершенно на другом уровне. Правда, и цена у такого смартфона будет крайне высокой, ведь подобные дисплеи стоят больших денег.