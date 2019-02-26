Sony Xperia 1 с очень высоким дисплеем

SonyXperia 1 - самый высокий смартфон, который мы когда-либо видели. Обладая 6,5-дюймовым дисплеем со сверхвысоким соотношением сторон 21: 9, последние смартфоны Sony превосходят своих конкурентов. Высота новинки - 167 мм, для сравнения новый Galaxy S10 + от Samsung всего 157 мм.

Соотношение сторон Xperia 21: 9 обеспечивает такое же соотношение сторон, как и у большинства фильмов, что должно отлично смотреться на HDR OLED-панели с разрешением 4K. Стоит отметить, что большинство другого видеоконтента и игр имеют соотношение сторон 16: 9, поэтому на Xperia 1 вы увидите черные полосы. Тем не менее, Sony заявила, что они работают с Epic, чтобы сделать версию Fortnite оптимизированной для более высокого дисплея. Sony также подчеркивает многозадачность дисплея, так как два приложения накладываются друг на друга.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой, которая может снимать видео профессионального уровня. Sony также возвращается к боковому сканеру отпечатков пальцев, что немного разочаровывает, учитывая, что большинство его конкурентов перешли на сканеры в дисплее. По слухам, Sony Xperia 1 будет стоить около 70 тысяч рублей